Solberg kihutab järgmine hooaeg Hyundai tehasemeeskonnas

Hyundai meeskond oli juba varasemalt kinnitanud, et nende meeskonnas jätkavad põhisõitjatena Ott Tänak ja Thierry Neuville. Endiselt oli aga lahtine, kes istub nende kolmandasse masinasse.

Nagu eelnevatel hooaegadel jagavad ka tuleval aastal kolmandat autot kaks sõitjat. nendeks on Hispaania vanameister Sordo ja nooruslik Solberg. See peaks meeskonna teatel moodustama hea kompoti kogemusest ja noorusest.

Sordo alustas Hyundaiga koostööd juba 2014. aastal ning just viimastel hooaegadel on hispaanlane end tõeliselt leidnud. Mäletatavasti võitis ta Sardiinias enda elu esimese MM-etapi 2019. aastal ning suutis edu järgmisel hooajal korrata. Kokku on tema arvel 13 poodiumit.

«Olen varasemalt mitmel korral öelnud, et Hyundai on minu jaoks nagu perekond. Olen väga õnnelik, et saan siin enda karjääri jätkata. Olen väga elevil, et vaadata vastu uute autode suunas ja võtta vastu väljakutsed, mida nad meile pakuvad,» sõnas Sordo pressiteate vahendusel.

Solberg seevastu liitus Hyundaiga tänavuseks hooajaks. Äsja 20-aastaseks saanud rallimees on saanud osaleda üheksal rallil ning seda lausa koguni kolme erineva masina roolis.

«Hyundai kolmandasse autosse istumine on unistuste täitumine. Tore, et saan Dani Sordoga jagada seda masinat. Samuti annab see mulle võimaluse õppida nii Thierry kui Otti pealt tulevikuks nii mõndagi. Ootan väga suure huviga järgmist hooaega,» sõnas Solberg.