Tokyo olümpiavõitja paneb enda kuldmedali üllal eesmärgil oksjonile

Belenjuk võitis kreeka-rooma maadluses olümpiakulla kuni 87 kg meeste seas. «Minu kuldmedaliga on kõik minu lähedased tutvuda saanud. See on minu riigi au ja uhkus ja olen tänulik, et sain selle medali Ukrainale tuua. Samas soovin, et sellest oleks ka tulevikus mingit kasu. Sestap ei näe ma mõtet sellel lasta kapis tolmu koguda.