TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Tartul seisab Meistrite liiga eelringis vastas kõva pähkel

Enne kohtumist:

Tartu alistas eelmisel nädalal Meistrite liiga kvalifikatsioonis kahe mängu kokkuvõttes Amriswili Lindareni ning pääses sellega järgmisesse ringi, kus on võistlustules 16 meeskonda. 16 võistkonda, kes selgitavad sel ja järgmisel nädalal kaheksa edasipääsejat. Seega on Taaralinna võistkonnal Meistrite liiga põhiturniirile pääsemiseks vaja võita veel kolm konkurenti.

Lissaboni klubi näol on tegu kõrgest klassist meeskonnaga, kes tuli äsja Portugali superkarika võitjaks, alistades finaalis 3:2 (23:25, 25:21, 25:23, 30:32, 15:12) Sportingu. Klubi on ka valitsev Portugali meister. Kokku on riigi parimaks tuldud üheksal korral. Lisaks on rekordilised 18 korda võidetud karikavõistlused ja 10 korda superkarikas.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles enne kohtumist, et ühtlaste tasemega vastast on raske haavata. «Et neid võita, peame õnnestuma servil ja rünnakul. Selge on, et lihtsad rünnakud selles mängus maha ei jää,» ei teinud Rikberg volley.ee’le antud intervjuus saladust.

Lisaks ei tohi Benficat kohe heasse hoogu lasta, sest sellise tasemega klubi vastu on nelja-viie punktilisest kaotusseisust raske mängu välja tulla. «Vastuvõtuga on neil hädas üks mees, ent üldiselt on brasiillased ka selles elemendis osavad ja tehniline pagas on hea,» ütles Rikberg vastase kohta, viidates, et suur osa Portugali klubi mängumehi tuleb Brasiiliast.