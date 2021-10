Breen tahab korrata Mäkineni ja Grönholmi saavutust

Eelmisel nädalal lõppenud Soome rallil hooaja kolmanda poodiumikoha teeninud iirlane Craig Breen lõi järgmiseks kaheks hooajaks käed M-Spordi rallimeeskonnaga. Veel kinnitamata andmetel, ent siiski suure tõenäosusega jätkavad M-Spordis sõitmist prantslane Adrien Fourmaux ja britt Gus Greensmith. Viimasel tuleb WRC-hooaeg kinni maksta aga omast taskust, nagu ta seda ka eelnevalt teinud on.

Vastukaaluks M-Spordi uudisele teatas Hyundai, et Ott Tänaku ja Thierry Neuville’i kõrval jagavad järgmisel aastal meeskonna kolmandat autot hispaanlane Dani Sordo ja Rootsi-Norra juurtega Oliver Solberg. Mingisugust üllatust siin ei ole, sest Sordo puhul on teada, et ta ei soovi tervet MM-kalendrit kaasa sõita. Ka Solbergi edutamist põhimeeskonda võis ette näha.