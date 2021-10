Järv Meistrite liiga korduskohtumisest: karukoopas on teada värk – seal läheb keeruliseks

Tartu alustas mängu tugevalt ja kuigi esimene geim anti napilt ära, siis teine võeti endale. Seejärel võtsid portugallased kontrolli enda kätte ja eestlastele enam võimalust ei andnud. Mida arvab sellest Järv?

«Erinevalt eestlaste tavapärasest, kus algul ei saa vedama ja siis pidama,» tõdes sidemängija. «Tõesti, algus oli meil hea, kui kümnepunktiline mõõn välja arvata. Meil serv toimis kahes esimeses geimis väga hästi. Kahes viimases olime selgelt juba hädas, et neid võrgust kaugemale saada. Teadsime juba enne mängu, et kui neil serv on käes, siis meil väga varianti pole. Nad on kiired ja tehnilised, mistõttu on meie blokil väga raske,» jätkas Järv.

Benfica jäi varakult ilma kahest mängijast, kui vigastuse tõttu pidid kohtumise pooleli jätma Marc-Anthony Honore ja Peter Wohlfahrtstätter. Kas Järv ei ole pettunud, et ikkagi ei õnnestunud vastaseid hammustada? «Mõlemad olid tempomehed. Nende tiim on brasiillasi täis ja neil on igale positsioonile mängijaid võtta. Selge see, et nii on palju lihtsam,» rääkis ta.

Diagonaalründaja positsioonil jäi kohati hätta 22-aastane Valentin Kordas, kuid Järve sõnul on osa süüd ka sidemängijate õlul. «Selge see, et Kordasel on vaja minuga kindlasti klappi paremaks saada, aga selleks pole vägisi kuskilt aega võtta. Seal on nii sidemängijal kui ka ründajal parandamist. Paratamatult vajab see aega, aga hetkel on seis selline,» tunnistas sidemängija.

Mida tuleb teha nädala pärast võõrsil? «Ega meil muud varianti pole, kui servi mitmekülgselt ja julgelt lüüa. Karukoopas on teada värk – seal läheb keeruliseks. Ega täna ka, läksime lõpus liiga ümaraks. Kui me lahendusi ei saa, läheb ka sidemängijal keeruliseks ja ta peab hakkama jalgratast leiutama. Siis jookseb juba endal kuul kokku. Serv on kindlasti teema, mida järgmine nädal on vaja. Õnneks nädalavahetusel mängu pole, saame rahulikult atra seada,» ütles Järv.