Raha voolab ojadena: Kataris toimuva MMi maksumus purustab kõik rekordid

«Loodame korraldada maailmameistrivõistlusi, mis avaldavad kogu maailmale muljet. Soovime, et Katari peetaks riigiks, mis toimib hästi ja oleks eeskujuks teistele. Oleme palju võtnud eeskuju Venemaast, kes korraldas suurepäraselt 2018. aastal jalgpalli MMi,» jätkas Katari suursaadik.

Praaeguseks on jalgpalli MMi raames ehitatud kaheksa staadionit, millest võimsaim on areen, mis kannab nime Lusail Iconic. Kokku mahutab see 80 000 pealtvaatajat ning seal peetakse ka MMi finaal.