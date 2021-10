Jõesaar sai kolmandal väliskatsel hingerahu

Eesti korvpallikoondislane Janari Jõesaar on viimase kahe ja poole aasta jooksul sõlminud välisklubidega kolm lepingut ning on lootust, et kolmas katse õnnestub nüüd soovitud moel. Ta on mänginud end Saksamaa kõrgliigaklubi Bayreuthi põhitegijate sekka.