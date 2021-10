TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas Eestil õnnestub koduväljakul Valgevene vastu võtta revanš?

Enne mängu:

Täna lähevad Tallinnas vastamisi 2022. aasta MMi Euroopa E-valikgrupi kaks viimast meeskonda. Kui Eestil on senisest neljast mängust näppude vahele jäänud üks viigipunkt – Walesi vastu –, siis Valgevenel on senisest viiest duellist ette näidata ka üks võit. See pärineb märtsikuust, kui oldi 4:2 üle koroona poolt räsitud Eestist.

Praegu on jõujooned aga mõistetavalt teistsugused. Esiteks pole meil salavakala viirushaiguse tõttu puudu terve koosseisu jagu mängijaid ja peatreener Thomas Häberli, teiseks kimbutab kroonviirus nüüd hoopis Valgevenet.

Nimelt ei saanud nakatumise tõttu Tallinnasse sõita nende värske peatreener, aprillis pukki pääsenud Georgi Kondratjev, kelle asemel juhendab koondislasi Oleg Raduško, ning kaitse tugitala Maksim Švjatsov.

Esialgu spekuleeriti tegelikult, et koroona tõttu jääb kõrvale veelgi rohkem mehi, sest puudu on ka Serhei Palitsevitš, Roman Juzeptšuk, Aljaksandr Satšõvka, Nikolai Zolotov, Artsjom Rahmanau, Nikita Korzun, Juri Kavaljov ja Deniss Gretšihho ning Artjom Kontsevoi. Nende puhul on siiski põhjuseks erinevad vigastused, mitte koroonaviirus.

Kellele Valgevene pallurite nimed midagi ei ütle, sellele ühelauseline remark - kamba peale on neil ligemale 100 koondisemängu. Ehk kogemusi küll!

Selline on siis praegune seis, kuid milline on Eesti ja Valgevene vaheline lähi- ja kaugem ajalugu? Lähiajalugu on värske. Lisaks tänavu märtsis toimunud koroonalahingule oldi omavahel vastamisi ka viimases EM-valiksarjas, kus kodus kaotas Eesti Maksim Skavõsi 90. minuti väravast 1:2 – tolles mängus tegi sinises särgis esmakordselt skoori Erik Sorga – ning võõrsil tegi 0:0 viigi. Kusjuures, selles valiksarjas jäigi see Eesti koondise ainsaks punktiks...

Üldse on Eesti ja Valgevene omavahel madistanud üheksa korda ning saldo on 4–1–4. Esimest korda kohtuti vutiväljakul 1996. aasta augustis, kui Minskis jäid 1:0 peale võõrustajad. Seejärel võitis Eesti neli järjestikust duelli (1:0, 2:0, 2:1, 2:1), kuniks 2013. aastal Lillekülas taas 0:2 alla jäime.