Tänak: oleks tore, kui teeksime Hispaanias kübaratriki

«Sellest on juba mõnda aega möödas, kui saime Hispaanias kolm päeva asfaldil sõita. See on kiire ralli, mida naudin väga. Need teed nõuavad puhast sõitu. Teed metsa vahel on üsna siledad, lõikamiskohti väga ei ole. Ilm on siin ühtlane, mis teeb võistluse veelgi nauditavamaks,» lausus Tänak.