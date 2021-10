Latvala andis selga vigastanud Rovanperä kohta värsket infot

Õnneks on sel hooajal kaks rallit võitnud Rovanperä paranenud kiiresti. Latvala sõnul pole Rovanperä küll ralli järel täiendavatel uuringutel käinud, kuid tema enesetunne on hea. «Pidin temaga ühendust võtma, kuid mul on praegu olnud väga kiire. Minu teada pole ta uutel uuringutel käinud, kuid tema seisund on kõvasti paremuse suunas liikunud,» ütles Latvala Rallit.fi-le.