Selgus Eesti koondise lõplik koosseis mänguks Valgevenega

Mängu peakohtunik on 2015. aastal Rootsi aasta kohtunikuks valitud Mohammed Al-Hakim, kes on tänavu teenindanud euromänge ja MM-i valikturniiri kohtumisi. Al-Hakim vilistas ka eelmisel aastal Eesti - Põhja-Makedoonia vahelist Rahvuste liiga kohtumist A. Le Coq Arenal. Peakohtunikku abistavad äärtel rootslased Mehmet Culum ja Mahbod Beigi, neljanda kohtunikuna on ametis Bojan Pandzic. Mängu videokohtunik on itaallane Michael Fabbri, teda assisteerib kaasmaalane Luca Mondin.