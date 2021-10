Hyundai WRCd taltsutanud rallimees selgitas, kuidas ta puusa murdis

«Ma suutsin küll teha väikese hüppe ning ma ei läinud õnneks päris katki. Rullusin tema auto peale, kokkupõrge oli päris kõva,» ütles prantslane, kes on nüüd lubatud haiglast kodusele ravile.

2021. aasta pidi Loubetile kujunema esimeseks täispikaks WRC-hooajaks, kuid ta suutis 12 etapist lõpetada vaid kaheksa. Neist omakorda seitsmel sattus ta erinevate probleemide küüsi. Tema parim tulemus pärineb Rally Estonialt, kus ta teenis seitsmenda koha. «Võib-olla on parem, kui see nüüd lõpeb. Vahest polegi see kõige hullem asi,» ütles Loubet filosoofiliselt oma hooaja kohta.