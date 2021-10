Häberli tundis võidust rõõmu: nüüd on meil taas võimalik kusagile tõusta

«Me saime silmad pähe! Hea esitus ei tähenda alati, et võidame. On väga tähtis, et meil õnnestus oma värav puhtana hoida ning tekitasime ise võimalusi skoorimiseks. Need polnud kõik ülihead, kuid ühe lõime ikkagi ära. No ja lõpetuseks siis ka teine, mis oli samuti tore,» sõnas juhendaja esimese asjana.

Eesti domineeris Lilleküla staadionil toimunud kohtumist praktiliselt algusest lõpuni ning seda kinnitasid nii silmatest kui ka statistika. Mis aga statistikast veel silma torkas: sinisärgid teenisid koguni 14 nurgalööki, millest suurem osa aga omadeni ei jõudnud. Miks nii?

«See, et me teenisime avapoolajal koguni 11 nurgalööki oli tõesti positiivne, kuna näitas, et me domineerisime mängu. Jah, neist võinuks ka midagi sündida, kuid on paratamatu, et kõikidest siiski väravaid ei tule. Aga see on midagi, mida me saame edaspidi parandada,» sõnas Häberli.

Eesti - Valgevene FOTO: UEFA

Šveitslasest juhendaja saatis hoolealused täna taas väljakule 3-5-2 formaadis, kuid seal oli teatud vangerdusi. Esiteks tegutses keskmise keskkaitsjana Joonas Tamm (tavaliselt Märten Kuusk) ning teine tavapärane keskkaitsja Maksim Paskotši rassis üldse paremal äärel.

«Peame tulevikku samuti silmas pidama,» alustas peatreener oma selgitustööd. «Tamm mängib oma koduklubis seal ning seetõttu otsustasime tänagi nõnda alustada. Paskotši on samuti väga hea: ta toob väljakule kiirust, värskust ja noorust ning tahame teda kasutada. Kuna me ei teadnud enne mängu, kellega Valgevene mängib, siis otsustasime Paskotši kasuks, kuna tal on pikkust. See oli põhiline põhjust tema alustamiseks. Olen väga rahul, et meil õnnestus oma tagala puhtana hoida, sest sageli, kui kaitses asju muuta, siis võib endale jalga tulistada, aga täna läks kõik hästi.»

Kuigi rahulolev, nõustus Häberli ajakirjanikega selles osas, et Eestil on mänguliselt veel parandamisruumi. «Selles osas on teil õigus, aga täna olen ma mänguga tõsiselt rahul,» kostis ta. Aga kus võiks mängu siis parandada?

«Kus? Ma ei tea veel. Olen hetkel lihtsalt 2:0 võidu üle õnnelik. Eilne trenn oli samuti väga kõrge kvaliteediga ja täna mehed näitasid, milleks nad on võimelised. See on meeskonna ja tiimi tuleviku jaoks väga tähtis, et neil on mängijad, kellele saab toetuda,» sõnas juhendaja ning lisas veelkord, et Valgevene kohtumiseks oli keeruline valmistuda, kuna tal polnud aimugi, milliste meestega ja asetusega vastane meie vastu tuleb. «Teadsime vaid seda, et nad tahavad ilmselt kasutada oma kiireid mängijaid ja kasutada seega kiireid üleminekuid.»

Lisaks võidule pakkus Häberlile täna naeratamiseks põhjust ka meie valikgrupi teine kohtumine, kus Wales ja Tšehhi tegid 2:2 viigi. «See on meie jaoks väga tähtis, kuna nüüd on meil matemaatiliselt võimalik taas kuhugi tõusta. Oleme võidujooksus tagasi!» lausus ta.