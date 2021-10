Valgevene ajutine peatreener: Eesti ei üllatanud meid, teadsimegi, et olete head

Kas Eesti koondise hea mäng tuli tema jaoks üllatusena? «Tegelikult mitte, sest olime teie eelmisi mänge vaadanud: viigistasite Walesiga ja lõite ka Belgiale kaks väravat. Ehk üllatusi otseselt polnud, teadsime, et olete head. Meie raske avapoolaeg tulenes ilmselt sellest, et meil endal oli nii palju uusi mängijaid. Sellest ka aeglane sisseelamine. Teise poolaja algus oli juba parem, kuid siis tuli see värav, mis ei sündinud just kõige ohtlikumast olukorrast,» selgitas Raduško.