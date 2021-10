Ogier tahab Hispaanias tiitli kindlustada: tean täpselt, mida mul tuleb selleks teha

Horvaatia MM-rallist alates WRC-sõitjate punktitabeli tipus istunud Sebastien Ogier on aina järjekindlamalt liikumas oma kaheksanda maailmameistritiitli suunas. Kaks etappi enne hooaja lõppu ehk olukorras, kus laual on veel maksimaalselt 60 punkti, on ta edu lähima jälitaja Elfyn Evansi ees 24 silma ning prantslane tahab väga Hispaanias asjad nii-öelda lukku panna.