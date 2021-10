AMETLIK ⟩ Joshua saab võimaluse Ussõkile kätte maksta

Inglane ja ukrainlane läksid esimest korda vastamisi tänavu septembri lõpus, kui Ussõk alistas kohtunike ühehäälse otsusega Joshua ning võitis endale WBA, WBO ja IBFi meistrivööd. Raskekaalu absoluutseks valitsejaks tõusmiseks on vaja ka WBC vööd, mis on Eesti aja järgi täna hommikul Deontay Wilderi alistanud teise inglase Tyson Fury käes.

Poksipromootor Eddie Hearn ütles DAZNile, et Joshua on alustanud treenimist. Kui paari avamatš toimus Londonis, siis Ussõk on avaldanud soovi, et korduslahing peetakse tema kodumaal Ukrainas.