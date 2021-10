FOTO ⟩ Vaata, millisest haruldasest esemest tahab Conor McGregor lahti saada

Näiteks on 33-aastase McGregori omanduses Lamborghini 63 – number tähistab siinkohal seda, kui palju neid kaatreid tehakse – kiirkaater, millel on kaks V12 mootorit, mis arendavad kokku kuni 4000 hobujõudu. Kaatri tippkiirus on 60 sõlme ehk 111 km/h.