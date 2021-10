Rovanperä sai järgmiseks MM-etapiks rohelise tule

Toyota sõitja on Kataloonia rallil varasemalt osalenud WRC2 arvestuses, 2018. aastal tuli ta selles klassis ka võitjaks. «See on rohkem nagu ringrajasõit ja peab olema ülimalt täpne, aga kui asi hästi käppa saada, on asfalditeed väga nauditavad,» kommenteeris Rovanperä eesootavat võistlust.

Kuigi MM-tiitlid võivad Kataloonias jagatud saada (Sébastien Ogieril on Elfyn Evansi ees 24 punktiline edu), siis võitlus hooaja kokkuvõtte kolmandale kohale on ülimalt lahtine. Thierry Neuville, Kalle Rovanperä ja Ott Tänak on kogunud vastavalt 130, 129 ja 128 punkti.