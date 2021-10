TÄNA OTSEPILT ⟩ Kas TalTechil õnnestub eurosarja ja koduliiga vahet pendeldavat Bigbanki hammustada?

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu usub, et võidetud mäng RTU vastu andis meestele enesekindlust juurde. «Kindlasti annab võit enesekindlust, suutsime seal kaks tasavägist geimi enda kasuks pöörata ja esimest mängu on ikka hea võita. Aga eks meil on palju uusi nägusid ja kokkumängu osas läheb veel aega, et kõik sujuks. Meil tuleb kindlasti nii paremaid kui halvemaid esitusi hooaja jooksul,» leiab Sirelpuu. «Tartul on meist rohkem mänge all, nad on saanud oma asju rohkem lihiva ja mängivad ka kodus.»