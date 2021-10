Vassiljev sai Walesi mängu soojendusel vigastada

«Kostja venitas reieihast ja me ei tahtnud hakata riske võtma. Pidime kümme minutit enne mängu algust seega tegema vahetuse. See ei olnud mõistagi lihtne – Kostja on meie kapten ja üks meie olulisematest mängijatest. Pidime täna ka ilma [Vladislav] Kreidata hakkama saama, mis oli väga keeruline,» avas peatreener pärast kohtumist tausta.