Latvala tahab Hispaanias Hyundai paika panna: olukord on meie jaoks soodne

Kaks etappi enne hooaja lõppu on kindel, et sõitjate tiitel kuulub tänavu Toyota piloodile. Küsimus on, kas selle võidab Sebastien Ogier või Elfyn Evans. Enne Hispaania rallit on Ogier’l 24-punktiline edu. Meeskondlikus arvestuses on Toyota seis samuti soodne, sest Hyundaid edestatakse 61 silmaga.