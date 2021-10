TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Tartu Bigbank loodab Meistrite liigas korda saata väiksemat sorti ime

Enne mängu:

Avakohtumises olid Tartul nii esimeses kui teises geimis käes suured eduseisud, mis lõpuks küll käest anti. Samas näitas see, et ülikogenud vastast on võimalik surve alla panna. Peatreener Alar Rikberg ütles pärast avakohtumist, et vaatamata raskele olukorrale minnakse ka võõrsile võitu püüdma.

«Me oleme veel elus. Kokkuvõte on see – mis on minul selge ja mis tuleb meestele selgeks teha –, et nendega on võimalik mängida. Neid on võimalik võita ja sellest paarist on võimalik edasi saada. Äraütlemata raske, aga võimalik,» sõnas peatreener, kes soovib sarnaselt avamängu kahe esimese geimiga vastase serviga surve alla panna.