Ogier Hispaania ralli eel: tean, mida MM-tiitli kindlustamiseks tegema pean

Ogier’ edu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees on 24 silma. Et tiitel sel nädalavahetusel kindlustada, peab Ogier Hispaanias teenima kuus punkti rohkem kui Evans.

«Oleme tugeval positsioonil. Hispaania on esimene reaalne võimalus, kus meistritiitel kindlustada. Ma tean, mida selleks tegema pean. Kui mul on võimalus võidu peale sõita, siis võitlen lõpuni. See on kõige lihtsam viis, kuidas meie eesmärki saavutada,» lausus prantslane.