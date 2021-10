VIDEO ⟩ Ultrakatsumuse teist nädalat alustanud Ratasepp lõikab 14 000 jooksukilomeetri pealt lõivu

Kuidas üheksanda päeva kokku võtad?

Täna oli väga-väga hea päev. Seda näitab ka aeg. Tundsin jalgrattal samasugust värskust nagu esimestel päevadel. Mul oli jõudu tööd teha ja tuulega võidelda. Jooksma minnes polnud küll sellist tunnet, et võiks uus kiireim maratoniaeg tulla – sest tuul takistas jooksmist ja päike lõõmas (26 kraadi – toim) päev otsa – , aga õnnestus siiski hea aeg teha (3:15.02, seniste maratonide parim aeg – toim). Keha on esimesest suurest ehmatusest üle saanud. Kõige keerulisem oli neljas päev, kui vedelikupuudusega tekitasin endale vaimselt raske olukorra. Kuid praegu lähevad asjad üles poole.

Kui vaatad senistele päevadele tagasi, siis millega oled jäänud rahule, millega mitte?

Rahul olen sellega, et olen suutnud vältida enamusi vigu ja probleeme, mis eelmisel aastal tekkisid. Üks asi on selles, et tulin varem siia kohale. Treenisin siin kliimas, harjusin selle kliimaga. Samamoodi tulin Eestist-Kanaaridele autosõidust, mis kestis nädala, ilusti välja. See on üks kõige suurem pluss. Kui 40-kordset meenutame, siis mul läks neljandast päevast raskeks. Ajad läksid üle 11 tunni ja nii jäi 17 päevaks. Kuid seekord tulin sellest kolme päevaga välja. Praegu on kõik paremini läinud.

Rait Rattasepa seniste triatlonide ajad 1. päev: 10:34.12 2. päev: 10:43.25 3. päev: 10:55.46 4. päev: 11:19.02 5. päev: 11:25.34 6. päev: 11:04.17 7. päev: 10:50.37 8. päev: 10:44.55 9. päev: 10:39.18

Kanaarid on populaarne turismisihtkoht, kuidas sa autodega toime oled tulnud? On kuulda, et sul on ärevaid hetki olnud.

Üks põhjus, miks siin seda teen, on liikluskultuur, mis mulle meeldib. Jah, tõesti. Siin paar päeva tagasi oli üks ärev hetk, aga selle põhjustasin ise oma tähelepanematusest. Kuid üldjuhul on kõik väga hea. Mind natukene häirib see, et – aga see ei ole iseenesest autojuhtide viga– tihtipeale jäävad nad laskumistele ette ja pean hoo maha pidurdama. Ma ei taha üldse sellist asja teha, sest tuulega kaotatud sekundid on need, mis saan laskumistel tagasi teha. Aga mitmel päeval on selliseid asju tulnud ette.

Rait Ratasepa jaoks on seni kujunenud raskeimaks rattadistantsid. FOTO: Jakob Meier

Kas nüüd, mil teine nädal on avatud, hakkab raskeks ka minema või vastupidi – oled pingutusega harjunud?

Füüsiliselt on seis hea. Esimene ehmatus on üle elatud ja füüsilise koha pealt midagi kurta ei saa. Aga vaimselt on ikkagi veel keeruline, sest olen nii alguses selle asjaga. Mul on veel 31 päeva minna sinna kohta, kus enda jaoks juba uut asja teen. Selles mõttes on ikkagi keeruline. Kuid nii kaua, kui füüsiliselt on hästi, suudan need vaimsed mõõnaseisud üle elada. Päevas on paar-kolm sellist perioodi, kus tuleb keerulisi momente. Õnneks kestavad need lühikest aega.

Mis on senise katsumuse jooksul olnud suurim üllatus?