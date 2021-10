Rovanperä tunnistas, et seljavalu pole täiesti kadunud

Kuigi Rovanperä tegi avarii laupäeval ja tuli pühapäeval korraks ka tagasi rajale, siis punktikatsest noor soomlane enam osa ei võtnud. Kuigi algselt olid ka väiksed küsimärgid Kataloonias osalemise üle, siis arstid andsid talle rohelise tule.

Kuigi ta tunneb endiselt lihasvalu, siis see ei ole piisavalt tugev, et ta muretseks. «Ma tunnen ennast okeilt, aga pole veel täiesti 100 protsenti terve, sest tunnen midagi, kui autos rihmadega istun, aga ma usun, et olen rallil täiesti normaalne ja see meid ei mõjuta,» vahendas Rovanperä sõnu Motorsport.

«See peaks olema lihtsalt lihastega seotud ehk mitte midagi tõsist, sest kui oleks risk midagi tõsisemat katki teha, siis me ei sõidaks,» rõhutas Toyota piloot.

Rovanperä tunnistas, et Belgias saadud kogemused talle Hispaanias väga palju abi ei anna. «Muidugi saame sellest midagi võtta, aga tegu on täiesti teistsuguse võistlusega, miski pole väga sama. Kogu seadistus ja sõidustiil on teine, sest meil on siin õiged kurvid.