Spordi lühiuudised: Vanameister tagasi Kalev/Cramos, Bjørgeni paljastus tekitas venelastes küsimusi

Kristjan Kangur tagasi Kalev/Cramos

BC Kalev/Cramo teatas, et alanud hooaja lõpuni liitub nendega pikaaegne Eesti koondislane Kristjan Kangur (pildil). Kui põhitsenter Kamari Murphy sai Eesti-Läti liiga avamatšis Riia VEFi vastu vigastada, siis tekkis vajadus korvi alla lisajõudu leida ning nüüd on osalised kokkuleppele jõudnud. 38-aastane ja 203 cm pikkune Kangur alustas profikarjääri juba 2000. aastal Tallinna Kalevis ja on aastakümnete jooksul mänginud pikalt piiri taga kõige kõrgemal tasemel. Mullu kuulus ta Pärnu Sadama ridadesse.