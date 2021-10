PSG on valmis 21-aastasele ründajale maksma suuremat aastapalka kui Neymarile ja Messile

Justnimelt viimati nimetatud ründaja ongi põhjus, miks PSG Haalandit taga ajab. Juhul, kui Mbappe peaks otsustama Pariisi klubist lahkuda, siis on nad valmis hankima Haalandi, kes kuulub praegu Dortmundi Borussia ridadesse.

Foot Mercato andmetel on PSG juba olnud ühenduses norralase agendi Mino Raiolaga. Väidetavalt on klubil võimekus mehele maksta 38–42 miljonit eurot aastat, lisaks boonused. Eesmärk on võetud sõlmida kaheaastane leping, mida oleks võimalik pikendada veel aasta võrra.

Haalandil on praegu Saksamaa tippklubiga kuni 2024. aastani kehtiv leping, kuid selles on klausel, mis lubab tal 2022. aasta juunis Dortmundist lahkuda. Väljaostu summaks on 75 miljonit eurot, kuid see võib kerkida kuni 90 miljonini, sõltuvalt, mis väravat ta lööb hooaja jooksul.