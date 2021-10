FOTOUUDIS ⟩ Eesti rallimees poseeris juubelihõngulisel fotol Ogier’, Latvala ja Neuvillega

Kataloonia MM-etapp tähistab JWRC sarja viiendat ja ühtlasi hooaja viimast osavõistlust. Kuigi suuremad tiitlipretendendid on kolm punkitabeli esimest - soomlane Sami Pajari, britt Jon Armstrong ja lätlane Martinš Sesks, siis teoreetiline variant on esimeseks tõusta ka saarlasel Robert Virvesel. Viimasel etapil on jagamisel topeltpunktid ehk nädalavahetuse jooksul võib lisaks teenida üle 50 silma.

Virves jäi enne viimast JWRC etappi tagasihoidlikuks. «Siinne asfalt on hoopis midagi muud, kui oleme ülejäänud hooaja jooksul näinud. Mõned osad meenutavad Horvaatiat, kuid üldiselt on see päris omanäoline. Vaatame, mis saab, me tahame võtta siit maksimumi ja kogemusi koguda,» ütles Virves JWRC võistluse eelvaates.