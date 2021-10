FOTO: The International

The International 10 auhinnafond on 40 miljonit dollarit

Esikolmikusse jõudmisega on Team Secret taganud vähemalt 3,6 miljonit dollarit

Clement Ivanov ehk Puppey on Eesti edukaim e-sportlane

Tartust pärit Clement Ivanov ehk Puppy on tegemas oma võistkonnaga Team Secret e-spordi ajalugu. Nimelt on nad pääsenud 40 miljoni dollarilise auhinnafondiga turniiri The International esikolmikusse, tagades sellega omale vähemalt 3,6 miljoni dollarilise auhinnaraha.

Turniiril seni vaid võite tunnistanud Team Secret liigub edasi võitjate ringi finaali, kus kohtub laupäeval algusega kell 13:00 turniiri favoriidiks peetava Prantsuse ja Hiina ühisvõistkonnaga PSG.LGD. Kui Team Secret peaks seal tunnistama kaotust, on neil siiski võimalik turniir võita. Kaotajate ringi finaal leiab aset 17. oktoobril kell 10:00. Mõlema ringi finalistid kohtuvad The Internationali suures finaalis 17. oktoobril kell 13:00. The Internationali teise koha auhinnarahaks kujunes 5 miljonit dollarit ning võitja võistkonnale kuulub 18 miljonit dollarit.

Clement Ivanov ehk Puppey FOTO: The International

Clement Ivanov on oma pika karjääri jooksul teeninud erinevatelt turniiridelt 2,8 miljonit dollarit auhinnaraha. The International turniiri kolmanda kohaga lükatakse ümber senine Eesti e-sportlase teenitud auhinnarahade rekord, mis varasemalt kuulus samuti Ivanovile. See pärineb aastast 2019, mil Team Secret tuli The International turniiril neljandaks, auhinnaraha suuruseks oli siis 2 miljonit dollarit.

The International on kõige tähtsam «DOTA 2» turniir, mida korraldab mängu arendaja Valve. Turniiri suur auhinnafond tekib ühisrahastuse kaudu, millest korraldaja paneb ise välja 1,6 miljonit dollarit. Ülejäänud summa tekib mängusiseseid esemeid ostes, seega panustavad sellesse kõik soovijad.

«Puppey» (keskel) on mänginud Team Secreti ridades organisatsiooni loomisest alates FOTO: The International