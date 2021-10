Eesti judoka murdis MMil esikümnesse

Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid sõnas, et kuigi medalikonkurentsis Eesti noored judokad sel aastal MMil ei olnud, on noorte sportlaste jaoks äärmiselt oluline nii füüsiline kui ka vaimne valmisolek end proovile panna maailma tippude vastu. «Sõltumata tulemusest on iga kohtumine väärtuslik õppetund, mis aitab hoida meie noorte sportlaste motivatsiooni ning arendab nii füüsilist kui ka vaimset poolt, mis on judos tehnika ja oskuste kõrval sama oluline,» kommenteeris Kaljulaid võistluse tulemusi.