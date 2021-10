Esimesena võistlustules Levadia eLions ⟩ Algavad Kesk- ja Ida-Euroopa CS:GO Meistrivõistluste alagrupimängud

Võrreldes CEE Championsi kvalifikatsioonimängudega on Levadia nimistu teinud läbi ka paar muudatust ning just käesolev turniir saab esimeseks suuremaks tõestuskohaks, kas muudatused on end põhjendanud. Levadia eestvedaja lubab põnevaid vastasseise: «Meie uus läbi tule käinud koossseis saab esimest korda päris kuumust tunda just CEE turniiril. Kuna harjutame endast tugevamatega ja tuleme päris hästi toime, siis arvan, et see on Levadia seni kõige tugevam nimistu. Seega ootused nii CEE turniiriks, kui uueks hooajaks on kõrged.»