MM-tiitli surve mõjutab ka Ogieri: ma ei taha liigseid riske võtta

Mis tiitliheitluse kohast aga olulisemgi: prantslase ette mahub ka tema ainus järelejäänud rivaal Elfyn Evans, kes edestab Ogieri 18,7 sekundiga. Seega pole midagi veel kindel ning seda mõistab ka vanameister.

«Olen küll poodiumil, kuid mitte sellel positsioonil, kus sooviks,» sõnas ta päeva lõpetuseks meediatsoonis. «Meil polnud just halb päev, kuid meil polnud ka piisavalt kiirust, et esikoha pärast võidelda. Elfyn oli meist kogu aeg kiirem ning Thierry tegi väga tugeva õhtupooliku. Näen vaeva, et leida autos seda head tunnetust ning võitlen rooli taga alajuhitavusega. Seetõttu olen sunnitud ka kiiruses veidi järele andma, kuna ei taha liigseid riske võtta. Tahan tunda ennast roolis mugavalt, aga kuna ei tunne, siis pole ka piisavalt kiire.»

Oma rolli riskide maandamises mängib mõistagi ka tõsiasi, et järjekordne MM-tiitel on prantslase jaoks käega katsutav. «See on mul alati mõttes, kuid pole otseselt vabandus. Tulin siia öeldes, et tahan võidelda võidu nimel, kuid praegu pole meil lihtsalt selle jaoks vajalikku kiirust. Loodan, et meil õnnestub leida homseks seadistus, mis võimaldaks veidi taset tõsta,» jätkas Ogier ning tõi välja ka vähese asfaldikogemuse.

«Mul on autol juppe, millega ma polegi varem kokku puutunud. Ka Pirelli rehvid on uued ning pean tunnistama, et need ei sobi võib-olla täielikult minu sõidustiiliga. Seega tuleb nuputada, kuidas neid paremini kasutada,» lausus Toyota sõitja lõpetuseks.

Kataloonia ralli seis reede õhtul: