Rajale tõmmatud sodi häiris Evansit, ent soosis Neuville'i

Neuville seevastu oli kaamerate ees naerusuine. «Kui juhid päeva lõpuks rallit, siis tunne on alati hea. Mida öelda: lõunal ütlesin, et oleme kimpus alajuhitavusega ning üritame seda probleemi lahendada. Usun, et astusimegi selles osas suure sammu paremuse suunas ning see oli suuresti ka põhjus, miks meil õnnestus paremat kiirust näidata. Kuid usun, et suudame sellest masinast veel rohkem välja pigistada,» sõnas belglane.