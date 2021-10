VIDEO ⟩ Vaata Tänaku väljasõitu fänni filmitud rakursi alt

Video annab hea ülevaate, kuidas peab ralliekipaaž käituma pärast väljasõitu. Kui mõlemad mehed olid veendunud, et teineteisega on kõik korras, hakati kiiresti tööle. Tänak jooksis tagant startinud autot hoiatama, Järveoja suhtles samal ajal võistluskeskusega, andes teada, et nendega on kõik korras ning auto on tee pealt eest ära.

«Sõitsime rajalt välja. Tabasin kändu ja kahjustasin autot päris tõsiselt. See oli päris suur tabamus. Ilmselt oli kurvi minnes hoog liiga suur, tõmbasin ratta lukku ja seal oli ka natuke muda. See kõik kokku viis selleni, et me ei suutnud olukorda päästa. Peame ootama ja vaatama, kas autot õnnestub parandada. Me ei surunud väga, sest me polnud nii kiired, et võinuks piire kombata. Mõned üllatused siiski olid,» kommenteeris Tänak väljasõitu.