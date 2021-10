Ogier ja Evans suutsid Latvalat mõlemast suunast üllatada

Ralli avapäeva järel on esikolmikus kaks Toyota sõitjat. Elfyn Evans kaotab liider Thierry Neuville’ile (Hyundai) 0,7 sekundiga, Sebastien Ogier jääb liidrist maha 19,4 sekundiga. Neljandal kohal on Dani Sordo (Hyundai, +24,8) ning viiendal kolmas Toyota mees Kalle Rovanperä (+38).

«Meeskondlikult on seis hea. Kuid meil on veel tööd teha, sest Dani surub Ogier’d ja Neuville edestab Evansit. Mitte midagi pole veel selge, kuid olukord on hea. Kõige tähtsam on, et autod püsiksid teel. Me ei pea rallit võitma, piisab ka poodiumikohtadest,» ütles Latvala, kes soovib Hispaanias kindlustada meeskondliku MM-tiitli.