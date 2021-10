Neuville loodab sobivatest katsetest veelgi rohkem kasu lõigata: meie masin töötab siin paremini

«Kõike võib veel juhtuda. Viimasel katsel üritasin lõikamisi ja seeläbi teravaid teeservi vältida, aga me peame veel masina seadistuse kallal töötama. Loen teiste sõitjate kommentaaridest, et ka neil on raskusi,» jätkas belglane.

Ühtlasi nõustus ta tiimipealik Andrea Adamoga, et tänased katsed sobivad Hyundaile paremini. «Nii on. Need katsed on voolavamad ja vähem kurv-kurvi otsas. Kui meil on rohkem kiirust, on lihtsam autot teele asetada. Kui olud on libedamad ja mustemad, siis meie masin töötab paremini. Hommikul õnnestus sellest kasu lõigata, loodame, et ka õhtul.»