Evans püsib optimistlik: Neuville'i püüda on raske, aga mitte võimatu

«Ma kohe ei klikkinud täna hommikul autoga. Tegime muudatusi, kuid pole kindel, et need olid 100 protsenti õiged. Midagi pole valesti, kuid midagi paremaks ei muutunud,» rääkis Evans lõunapausil.

Kui hommikut alustas ta 0,7-sekundilise kaotusega, siis üheksanda kiiruskatse järel jäi ta Neuville’ist maha juba üheksa sekundiga. «Õhtused katsed on mudasemad kui hommikul, sest ka WRC2 mehed on sealt üle käinud. Aga nagu näha, siis sodised lõigud meile ei sobi. Üheksa sekundit pole lihtne tagasi võtta, kuid mitte ka võimatu,» lausus Evans.

«Mõned asjad on meil küll paranenud, kuid kiirus mitte. Olen auto tasakaaluga rohkem rahul, kuid mustematel rajaosadel on meil raske. Tööd jagub, et vajalikku kiirust leida. Ühel hetkel tuleb mul ehk ka rohkem suruma hakata ning ühes sellega rohkem riskeerida. Praegu pole enam palju kaotada. Pean reageerima. Daniga on küll tore võidelda, kuid pean talle ikkagi vastu saama,» sõnas Ogier.