Neuville'i villureiljanlik kommentaar muljetavaldavale päevale: pole paha!

«Kui kõik sujub, tunne on hea, siis ongi lust sõita. See polnud üldse kerge päev: hommikul oli udu ja mustad teed. Usaldasin lihtsalt eesautost tulnud informatsiooni. Tegime ka mõningaid muudatusi, kuid need olid väiksed. Võitsime täna kuus katset seitsmest, seega pole paha,» sõnas belglane naerusuiselt päeva lõpetuseks meediaalas.

Tema lähim jälitaja Evans nii rõõmus mõistagi polnud. «Ma ei jää päevaga rahule. See pole see, mida tahtsime. Ma ei tundnud hommikul ennast roolis kõige mugavamalt, kuid pärastlõunal oli olukord veelgi hullem. Üritasime probleeme lahendada ning mõningad asjad ka paranesid, kuid selle kõige tulemusena läks auto tasakaal käest,» sõnas waleslane.

«Seda võib ikka juhtuda. Kahju, sest tegelikult oli mul viimaks autos hea tunne. Siin on esimene kord, kui sõidame selles seades ning nagu selgub, siis testidel ei teinud me piisavalt head tööd, sest asjad polnud paigas. Pärastlõunal õnnestus Sordolt küll seitse sekundit võita, kuid õhtuse miki-hiirega haihtus sellest enamik,» oli Ogier' päevalõpu kommentaar.

Kuigi vahe konkurendiga pole suur, ei näinud Sordo just liiga enesekindel, et tal õnnestuks seda homme tagasi teha. «Hommikune võitlus Seb'iga oli tore, kuid pärastlõunal oli ta meist kogu aeg parem. Me võitlesime, kuid ta surus nagu segane. Aga mida lähemal oleme, seda toredam saab olema homse võitluse osas. Vahe pole suur, kuid neid sekundeid on Ogier' vastu raske leida,» sõnas hispaanlane.