Latvala kaitses masina seadistamisega alt läinud Evansit: me ei ela enam 20 aasta taguses ajas

«Positiivne oli see, et Seb oli pärastlõunal selgelt kiirem kui hommikul. Thierry [Neuville] oli hommikul meeletult kiire ning õhtulgi hea, kuid meil õnnestus talle siiski vastu hakata ning ka üks katsevõit noppida,» viitas soomlane Ogier' 11. katse triumfile.

«Nende autode ja sõitjatega on tase nii kõrge ja vahed nii väikesed, et kui teedki seadetes väikese vea ning pole enesekindel, siis on seda aegadest kohe näha,» kostis Latvala. «Me ei ela enam 20 aasta taguses ajas, kui rallisid võideti minutitega. Praegu räägimegi murdosa sekunditest, seega peab auto olema kõige-kõigem. Kui kaotad aega, siis tuleb midagi uut proovida. Paraku Evansil ei õnnestunud see ning Thierry libises eest. Aga tuleb ka tunnistada, et Thierry näitaski väga head sõitu ja tegi hea päeva.»