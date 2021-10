Rahvusvaheline olümpiakomitee: kahe aasta tagant toimuv jalgpalli MM oleks ohuks teistele

ROK rõhutas oma teadaandes, et iga kahe aasta tagant peetav jalgpalli MM võiks sellisel juhul jääda samale ajale, kui olümpiamängud ja lisaks teistelt spordialadelt tähelepanu röövimast tekitaks see probleeme ka naiste jalgpalliga, kus olümpiamängud on suure tähtsusega turniir.