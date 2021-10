Piiri peal sõitev Ogier sihib poodiumit

Kõige parema alguse pühapäevasele võistluspäevale tegigi Sordo, kellel õnnestus noppida kaks katsevõitu ja tõusta Ogier'st mööda kolmandale kohale. Hispaanlane tunnistas, et on endast andnud kõik.

«Oleme Ogier'ga väga lähestiku katsetel, kuid eks ole näha, kuidas õhtul läheb, kui katsed on mustemad. Ma tegelikult ei oodanud, et mul õnnestuks mõlemad hommikused katsed võita. Läksin lihtsalt endast kõike andma, kuna tahan väga poodiumil lõpetada. Aga kaks katset on veel ees ja kõike võib juhtuda,» rääkis Sordo WRC All Live'ile antud intervjuus.

Jonni ei jäta ka Ogier' kes tunnistas, et ei saa enam väga palju rohkemat teha. «Avakatsel, mis sõideti pimedas, võinuks ehk rohkem riskeerida, kuid ma ei taha seda teha, sest teepervel on ohtlikke kive. Teisel katsel olime piiri peal ning lõpus läks masin seepärast ka libisemisse. Kõige tähtsam on siin poodiumile saada, kuid Dani on kiire ja see pole kerge ülesanne,» tunnistas kaheksandat maailmameistritiitlit jahtiv prantslane.