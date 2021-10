Järjekordselt liiklusreegleid rikkunud Ogier sai kopsaka trahvi

Kohtunike avaldatud otsusest selgub, et Ogier möödus katsetevahelisel ülesõidul tee peal olnud autost paremalt poolt ja seejärel eiras politseiniku poolt antud käega märguannet. Tulemuseks on see, et kahe rikkumise eest määras politsei talle teadmata suuruses trahvi ja lisaks peab ta FIA-le tasuma 2000 eurot.

Ogier ise selgitas möödasõitu, et ringteel oli liiklus seisma pandud ja tunnistas, et läks paremalt poolt mööda, kuid seletas pikemalt, miks politsei märguande peale ei peatunud. Nimelt arvas ta, et politsei märgutab teistele, et ralliauto tavaks lastakse ja ei osanud arvata, et peab seisma jääma.