Latvala: olen pettunud, et ei saanud MM-tiitlit Kataloonias tähistada

Toyota meeskonna pealik Jari-Matti Latvala oli mõistagi pettunud, et säärase lõpplahenduse Kataloonia ralli sai. «Olen pettunud ja see on ka loogiline. Ent selline juba motosport kord on. Kui vaadata positiivset poolt, siis on hooaja viimast etappi kõikidel hoopis põnevam jälgida. Mõlemad MM-tiitlid on veel täiesti lahtised,» sõnas Latvala Soome meediale.