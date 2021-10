OTSEBLOGI ⟩ Kas Kotsar ja Hamburg saavad Euroopa korvpallilegendile vastu?

Sarjas lööb kaasa 20 võistkonda, kes on jagatud kahte kümneliikmelisse seltskonda. Hamburg kuulub A-gruppi, kus on tiimid Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Andorrast, Leedust, Venemaalt, Poolast, Türgist ja Serbiast. Neist viimase hiidu Partizani Kotsar ja tema kaaslased avaringis võõrustavadki.

Esimene rivaal on hirmtugev ning komplekteerituselt lööks ilmselt läbi isegi aste kõrgemal. Tänavu haaras võistkonna tüüri väga kogenud 61-aastane Obradovic. Lisaks paljudele teistele tiitlitele leiab serblasest juhendaja vöölt üheksa Euroliiga võitu, MMi ning EMi kullad. Ta on Euroopa korvpalliajaloo üks edukamaid treenereid.

Obradovici käe all mängib korralik kahurvägi. Kuraditosina üles antud mängija seas on näiteks pika Euroliiga kogemusega Kevin Punter ning Zach Leday, NBAst naasevad Euroopasse Rodions Kurucs ja Alen Smailagic. Tugevaid tegijaid leidub igasse liini.

«Aga see ei tähenda, et me enda heale esitusele ei saa keskenduda. Ootan sellest sarjast kõrgetasemelist võistlust. Peame vähemalt 18 mängu rohkem kui eelmisel hooajal. Me pole kunagi nii palju matše ja nõnda kõrgel tasemel pidanud.»