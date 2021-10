VIDEO ⟩ Müstilise avarii üle elanud Ratasepp jätkab pöörast katsumust, kuid oluliste kadudega

Sportlane ise pääses suurematest vigastusest, veidi tõsisemalt sai kannatada tema käsi. Suures plaanis see kogu katsumust väga palju mõjutada ei tohiks. Küll aga vajutab tugeva pitseri tõik, et oma jalgratas on mõnda aega kasutuskõlbmatu.