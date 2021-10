Adamo tegi Suninenile ahvatleva pakkumise, mis nõuab ületunde

Adamo pani enne Kataloonia rallit Suninenile eesmärgiks finišisse jõudmise, kuid koos kaardilugeja Mikko Markkulaga võeti kolm katsevõitu ning lõpetati Eric Camilli (Citröen) järel teisena. Augustis M-Spordist lahkunud Suninen on nüüdseks WRC2 klassis sõitnud veel ka Volkswageniga, kuid on ennast nüüd tihedalt sidunud Lõuna-Korea tiimiga.

27-aastane soomlane avaldas, et Adamo annab talle peagi ilmselt vastutusrikka ülesande – osaleda Hyundai i20 Rally2 uue auto arendustestidel. «Adamo on mulle natuke juba rääkinud, et ilmselt saan testidel osaleda. See nõuab ületunde,» naljatles Suninen.