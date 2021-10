Eesti poksikasvandik nokauteeris vastase ja pääses medalimatšile!

Vdovitšenko oli teise raundi teiseks minutiks matši juhtimas neljal kohtuniku punktikaardil viiest. Seejärel suutis Maardu poksija rünnaku nii edukalt lõpetada, et ringikohtunik otsustas matši lõpetada. “Makar on ääretult heade psühholoogiliste näitajatega poksija, kes ei lasku kunagi emotsioonidesse ning on suuteline matši kestel maksimaalselt keskenduma. See tõi ka täna talle edu,” kirjeldas sündmustel silma peal hoidnud poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina.