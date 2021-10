Evans õrnast tiitlilootusest: juhtuma peab midagi radikaalset

Ralli MM-sarjas on oma kaheksanda tiitli suunas liikumas Sébastien Ogier, tema triumfi saab väärata vaid tiimikaaslane Elfyn Evans. Toyota esisõitjal on enne viimast etappi Monzas Evansi ees 17-punktiline edu ning teda jälitav waleslane möönis, et MM-tiitli võitmiseks on vaja korda saata midagi radikaalset.