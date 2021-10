Breen kommenteeris Loebi võimalikku liitumist M-Spordiga

Teisipäeval M-Spordi järgmise põlvkonna Puma Rally1-autot testinud Loeb pole meeskonnaga küll ametlikult kokkuleppele jõudnud, kuid viimaste uudiste valguses on põhjust arvata, et see võib olla vaid aja küsimus.

DirtFishiga rääkinud Breen ei avaldanud, kas Loebist saab tema uus tiimikaaslane, ent selle vastu tal midagi ei oleks. «See on alati kasulik, kui su meeskonnas on nii kogenud sõitja. Ma ei tea, mis plaanid täpsemalt on, kuid kui Adrien Fourmaux ja Gus Greensmith jätkavad, oleksin mina meie kõige kogenum piloot. Ja ma ei ole just kõige rohkem sõita saanud,» rääkis Breen.