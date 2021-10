VIDEO ⟩ Jutud saavad hoogu juurde: Loeb testis M-Spordi uut masinat

Hispaania väljaanne Marca kirjutas juba teisipäeval oma allikatele tuginedes, et 47-aastasel prantslasel on M-Spordiga leping allkirjastatud ning nõnda kihutabki Loeb valitud MM-etappidel nende uue neljarattalisega. Tõsi, ametlikku kinnitust selle kohta veel tulnud pole.

Kuigi Loebi lisandumine meeskonda on hindamatu väärtusega, siis mõnel MM-rallil osalev vanameister 2022. aastal tiitliheitlusesse ei sekku. M-Spordil on järgmiseks aastaks kehtiv leping Craig Breeniga, kes liitub nendega Hyundaist, lisaks on tiimijuht Malcolm Wilson andnud mõista, et uuel aastal kuulub meeskonda ka Adrien Fourmaux.